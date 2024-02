2018, als der Ukrainekrieg noch ein unwahrscheinlicher Fleck am Horizont war – und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim vier Jahre zuvor noch nicht mal Volksschulalter erreicht hatte, aber gut und gerne aus dem frischen Gedächtnis gestrichen wurde – verlängerte die teilstaatliche OMV ihren Gasliefervertrag mit der russischen Gazprom bis 2040. Der Vertrag wäre ansonsten 2028 ausgelaufen.



Die Crux an der Sache mit dem Vertrag: Was genau drinnen steht, wissen nur die beiden Vertragspartner – also OMV und Gazprom. Eine Take-or-Pay-Klausel, der nach die OMV auch zahlen muss, wenn sie kein Gas abnimmt, ist bekannt. Rechtlich wäre ein Ausstieg aus dem Vertrag durchaus im Bereich des Möglichen, wie der Standard unlängst berichtete. Lieferschwankungen, ein erschüttertes Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragsparteien oder ein mögliches österreichisches Gesetz, das den Import von russischem Gas verbieten würden, könnten eine Kündigung begründen. Dann ginge es aller Voraussicht nach vor ein privates Schiedsgericht.