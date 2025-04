Die ISH wurde ihrem Ruf als Weltleitmesse einmal mehr gerecht: 163.157 Besucher*innen aus 150 Ländern pilgerten nach Frankfurt am Main, um die ISH 2025 zu besuchen. Fünf Tage war das Frankfurter Messegelände unter dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ Treffpunkt für die internationale Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche.

Ans Motto knüpft auch Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, in seiner Messebilanz an: „Jeder Mensch braucht saubere Luft, Trinkwasser und ein warmes Zuhause – genau hier setzt die Branche an. Die ISH 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, dass innovative Lösungen für diese essenziellen Bedürfnisse längst verfügbar sind." Mit 2.183 Ausstellern aus 54 Ländern belegte die ISH 2025 das gesamte Frankfurter Messegelände.

Dort präsentierte die Industrie innovative Technologien – von hocheffizienten Heiz- und Kühlsystemen über nachhaltige Lüftungslösungen bis hin zu intelligentem Wassermanagement und modernem Baddesign. „Die Stimmung auf der ISH 2025 war super – das Messegelände war voll und die Gespräche intensiv. Die ISH hat ihre Position als Weltleitmesse untermauert: 72 Prozent internationale Aussteller und 163.157 Besucher sprechen für sich", so Marzin.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!