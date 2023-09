Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender des aus zwei Personen bestehenden Vorstands der Frauenthal Handel sowie seit Jänner 2023 auch Vorstandsmitglied des Mutterkonzerns Frauenthal Holding, übernimmt ab sofort die Aufgaben des scheidenden Vertriebs- und Marketing-Verantwortlichen. Diese Übernahme erfolgt vorerst interimistisch, so Stadlhofer, was aber nicht heißt dass aus der interimistischen Lösung nicht eine Dauerlösung werden könnte: "Es gibt kein Back-up", betont der CEO im Gespräch mit der TGA. Keine Änderungen sind hingegen bei Elektromaterial.at zu erwarten: Der Bereichsverantwortliche Franz Schantl wird weiterhin an Thomas Stadlhofer berichten und die Verantwortung für dieses Marktsegment tragen.

Als Grund für die Trennung nennt Stadlhofer "unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens", und zwar in diesem Fall über die Verantwortung für bestimmte Bereiche. Insbesondere beim Thema Einkauf seien die Auffassungen von Skrebic und der Frauenthal-Führung auseinander gegangen. Allerdings, so betont Thomas Stadlhofer, sei die Trennung tatsächlich im besten Einvernehmen erfolgt: "Ich habe schon viele Trennungen erlebt, aber noch selten eine die so professionell und auf Augenhöhe stattgefunden hat. Wir sind ohne Groll auseinandergegangen, es hat eine reibungslose Übergabe von Dragan Skrebic an mich übergeben."