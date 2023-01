Nach vorläufigen Abschlussarbeiten wird der Umsatz des Frauenthal Konzerns 2022 rund 1,1 Mrd. Euro* betragen. 2021 betrug der Umsatz noch 937,7 Mio. Euro. Das EBITDA 2022 wird sich voraussichtlich in einem Bereich von 98 Mio. Euro bis 102 Mio. Euro bewegen (2021: 56,7 Mio. Euro). Die Nettofinanzverbindlichkeiten werden sich voraussichtlich in einer Bandbreite von -88 Mio. Euro bis -92 Mio. Euro bewegen. Damit besteht kaum Veränderung zum Vorjahr, als Grund werden deutlich erhöhte Lagerbestände in der Division Handel genannt, um die Verfügbarkeit weiter zu gewährleisten.

>> Lesen Sie auch: Thomas Stadlhofer wird Vorstandsmitglied der Frauenthal Holding



* Die angeführten Werte stellen noch ungeprüfte, vorläufige konsolidierte Konzern-IFRS-Zahlen der Frauenthal Holding AG dar. Der Jahresfinanzbericht sowie der Geschäftsbericht der Frauenthal Holding AG werden am 19. April 2023 veröffentlicht.