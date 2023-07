Windhager Deutschland hat ab sofort wieder eine eigene Leitung: Konrad Spies hat die Geschäftsführung unter Stefan Gubi, CEO der Windhager-Gruppe, übernommen. Der 48-jährige studierte Betriebswirt ist seit 2016 als kaufmännischer Leiter bei Windhager tätig und wurde 2018 mit Prokura für Deutschland ausgestattet.



Anfang 2022 übernahm er vertretungsweise auch die kaufmännische Leitung und Prokura für die österreichischen Gesellschaften, will sich jetzt aber wieder voll auf Deutschland und den deutschen Markt konzentrieren.



Spies plant den Ausbau der Marktstellung in Deutschland sowie eine starke Positionierung der Marke Windhager im deutschen Markt. „Es stehen uns herausfordernde Zeiten bevor, aber gemeinsam mit unserer starken Mannschaft werden wir diese meistern und weiter erfolgreich am Markt agieren“, wie er betont. Mit herausfordernden Zeiten kämpft auch Windhager Österreich aktuell, dort sind rund 180 Mitarbeitende in Kurzarbeit.