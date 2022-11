In den vergangenen Jahrzehnten sind die Herausforderungen der Trinkwasserhygiene nicht weniger geworden. Geschuldet ist dies nicht dem ausbleibenden technischen Fortschritt, sondern gestiegenen Komfortansprüchen und dem Anstieg der Temperaturen innerhalb und außerhalb der Gebäude. Die Themen CO 2 -Ausstoß und die 2022 geradezu explodierten Energiekosten rücken den Energieverbrauch unserer Gebäude immer mehr in den Fokus.



In Anbetracht der Tatsache, dass in modernen Passivhäusern bereits rund 30 Prozent der Energiekosten auf die Warmwasserbereitung entfallen, werden rechtssichere Möglichkeiten für innovative Lösungen und abweichende Betriebsweisen gesucht. Im Zuge der Überarbeitungen wurden die beiden Normen vereinheitlicht und zusammengefasst. Die mikrobiologischen Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit aller Trinkwasser-Erwärmungsanlagen und deren Überwachung ist nun in Form der neuen ÖNORM B 1921 erscheinen.



Stellungnahmen zum Entwurf können noch bis 15. Dezember 2022 abgegeben werden: www.shop.austrian-standard...