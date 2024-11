Workplace Transformation

Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich zukunftsfähig aufzustellen und gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen. Damit schaffen Unternehmen flexible und attraktive Arbeitsumgebungen, die Talente anziehen und langfristig binden. Best Practice Beispielen bei Die Presse und Zukunftsvisionen von Developern wie Anton Bondi di Antoni untermalen das Thema.



ESG in der Praxis

Die Umsetzung von ESG-Anforderungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ist ein viel diskutiertes Thema – derzeit herrscht noch viel Unsicherheit und die Implementierung scheint mit erheblichen Kosten verbunden. Teilnehmer*innen erfahren anhand von Best Practise-Beispielen der Falkensteiner Gruppe und der Bundesimmobiliengesellschaft, wie große Immobilieneigentümer ESG effizient und sogar wertsteigernd in der Praxis umsetzen. Andrej Grieb gibt zusätzlich einen Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen.

>>> Zur Anmeldung