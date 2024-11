Die Lehrlingsausbildung der FläktGroup wurde erneut mit dem Ineo-Gütesiegel der Wirtschaftskammer Oberösterreich ausgezeichnet, das entspricht einer Rezertifizierung für die nächsten drei Jahre. Mit nun insgesamt1.097 zertifizierten Betrieben – das entspricht etwa 20 Prozent aller Lehrbetriebe in Oberösterreich – zeigt sich die Qualität der dualen Ausbildung im Bundesland.



Das Ineo-Gütesiegel setzt sich aus den vier Kernwerteb innovativ, nachhaltig, engagiert und orientiert zusammen. Es wird nur an jene Betriebe verliehen, die freiwillig höchste Standards in der Lehrlingsausbildung nachweisen und sich besonders engagieren. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer betont: „Das Siegel ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein starkes Signal für die Wertigkeit der Lehrlingsausbildung in Oberösterreich.“

Bei der feierlichen Ineo-Gala am 05. November in der Messehalle 21 in Wels erhielten heuer insgesamt 181 Unternehmen das Gütesiegel für ihre Lehrlingsausbildung. Darunter befinden sich 31 Betriebe, die die Auszeichnung erstmals erhalten haben, sowie 150 Unternehmen, die für weitere drei Jahre rezertifiziert wurden.