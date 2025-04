Stiksl fordert daher einen ideologiefreien Zugang der Politik zur Wärmewende in Österreich: „Raus aus Öl und Erdgas beim Heizen ist ein Gebot der Stunde – für mehr Nachhaltigkeit, für den Wirtschaftsstandort. Dabei muss es egal sein, welche Parteien gerade in der Regierung sind.“ Die Förderungen für den Heizungstausch waren bisher durchaus erfolgreich, rechnet der Verband vor: Mehr als eine Milliarde Euro an regionaler Wertschöpfung, mehr als 60.000 abgesicherte Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe, mehr als 120.000 Tonnen eingespartes CO₂ lautet die Bilanz.

Die Branchenvertretung fordert daher die Weiterführung der Förderungen für Heizungstausch und hebt dabei insbesondere die gesicherte Fortsetzung für den geförderten Heizungstausch und langfristige Förderungen über eine Legislaturperiode hinaus hervor.

„Wir haben es in Deutschland erlebt“, so Stiksl. „Unklarheiten über Förderungen verringern den Heizungstausch nicht bloß – sie fahren ihn sehr schnell auf null. Wenn die Politik jetzt nicht für die richtigen Rahmenbedingungen sorgt, verlieren wir eine Hightech-Branche, Arbeitsplätze und erleben einen Rückschritt beim Klimaschutz.“

