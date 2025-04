Darüber hinaus verlangt die Gebäuderichtlinie der EU (European Performance of Buildings Directive, kurz EPBD) einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050. Das bedeutet Sanierungen, Energieeinsparungen und die schrittweise Ablöse fossiler Heizungen. Mit dem Instrument der kommunalen Wärmeplanung kann dieser Transformationsprozess die erforderliche Dynamik entwickeln und systematisch begonnen und bewältigt werden. Die Einbindung der Bürger*innen und anderer Stakeholder*innen vor Ort als wichtiger Bestandteil kommunaler Wärmeplanung gewährleistet außerdem die notwendige Transparenz, Mitbestimmung und soziale Balance.

Auf nationaler Ebene wurde in Österreich im Februar 2024 ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz beschlossen, das den Einbau fossiler Heizungen in Neubauten verbietet. Das Gesetz in seiner ursprünglich ausverhandelten Form scheiterte und damit zunächst auch der verbindliche Ausstieg aus fossiler Energie für Bestandsheizungen bis 2035 für Öl und 2040 für Gas.

>>> Deutschland: Verbände gegen Verheizen von Wasserstoff in der kommunalen Wärmeplanung

Eine Initiative zur gesetzlichen Verankerung kommunaler Wärmeplanung gibt es bis heute nicht. In Deutschland beispielsweise trat das Gebäudeenergiegesetz (GEG; “Heizungsgesetz”) am 1. Januar 2024 in Kraft und regelt den Ausstieg aus fossilen Heizungen bis 2045. Dem GEG folgte Anfang 2024 auch ein Wärmeplanungsgesetz. Beide gehen Hand in Hand, denn die kommunale Wärmeplanung wurde zur Voraussetzung gemacht, damit auch Bestandsheizungen zukünftig zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden müssen.

In Deutschland waren einzelnen Bundesländer wie Baden-Württemberg und Niedersachsen Vorreiter der kommunalen Wärmeplanung und gaben ihren Gemeinden praktische Leitfäden zur Umsetzung in die Hand. Mit dem Wärmeplanungsgesetz wurde die kommunale Wärmeplanung auf Bundesebene gebracht und deutschlandweit verpflichtend. Ein zentrales “Kompetenzzentrum kommunale Wärmewende” bietet in Deutschland bereits konkrete Beratung und Wissenstransfer für Kommunen zur praktischen Umsetzung an.