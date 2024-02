Das vorläufige Geschäftsergebnis der Frauenthal Handel Gruppe für 2023 ist da: Demnach wird der Umsatz des Konzerns für das Geschäftsjahr rund 1,1 Mrd. Euro* betragen – gleich viel wie auch 2022. Das EBITDA soll sich voraussichtlich in einem Bereich von 60 Mio. bis 64 Mio. Euro (2022: 82 Mio. Euro) bewegen, das EBIT in einer Bandbreite von 26 Mio. bis 30 Mio. Euro (2022: 49,4 Mio. Euro).

Derim Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Division, so der Konzern. Der Grund: Nach einem außergewöhnlichen Sonderkonjunkturjahr 2022 im Sektor Baunebengewerbe bewege sich das Ergebnis in der Handelsdivision wieder auf ein „normales Niveau". Dahinter stünden vor allem aus einem Anstieg des Wareneinsatzes und damit einem Rückgang im Deckungsbeitrag in Kombination mit gestiegenen Kosten (v.a. Personal- und Infrastrukturkosten). Die Division Frauenthal Automotive hingegen hat erneut ein Ergebnis auf Niveau des Vorjahres eingefahren.