Gab es auch Fehlentscheidungen in dieser unplanbaren Zeit?

Stadlhofer: Es war sicher ein Fehler, dass wir alle in der Branche geglaubt haben, der Wärmepumpen-Hype des letzten Jahres würde ungebremst weitergehen und dass sich das Rekordvolumen von 2022 weiter steigern wird. Das ist heuer definitiv nicht der Fall. Der Wärmepumpen-Hype wird aber wiederkommen, dafür sorgen schon allein die Klimaziele, zu denen wir uns verpflichtet haben. Die zigtausende Ölkessel, die in Österreich noch in Betrieb sind, müssen getauscht werden, hier führt kein Weg daran vorbei. Und die Wärmepumpe ist hier eine Option.



Machen Elektromaterial.at und der PV-Sektor tatsächlich schon einen so großen Umsatzbrocken aus, dass es für Ihr Gesamtergebnis relevant ist?



Stadlhofer: Bei einem Umsatz über 800 Mio. Euro fällt ein Segment mit knapp 10 Prozent Umsatzanteil schon sehr ins Gewicht. Somit ja, zumal der großhandelsfähige Umsatz in der Elektrotechnik insgesamt deutlich unter dem des Installationstechnik-Marktes ist und wir da sehr, sehr erfolgreich sind. Wir haben aber auch in anderen Segmenten neue Angebote gemacht, so ist etwa die Befestigungstechnik mit MEFA und Fischer Dübel dazugekommen.

Sie haben die Schwäche des Sanitärmarktes angesprochen: Beschränkt sich das für Sie auf die Vorderwand-Industrie, oder sehen Sie auch schon das Hinterwand-Segment unter Druck?



Stadlhofer: Hinterwand ist derzeit noch flach, wird aber 2024 ebenfalls unter Druck kommen.

Während Corona und den darauffolgenden Lieferproblemen hat der Großhandel seine Läger massiv aufgebaut. Die Lieferketten funktionieren wieder. Bleiben die Läger vorsichtshalber so groß, um lieferfähig zu bleiben, oder bauen Sie wieder ab?





Stadlhofer: Die Läger werden vernünftig abgebaut, und zwar so, dass die Lieferfähigkeit erhalten bleibt. Insgesamt hat ein Umdenken eingesetzt, das hat mit der erwähnten Änderung in der Zinslandschaft zu tun: Bei den Nullzinsen waren große Läger in den letzten beiden Jahren das richtige Mittel, um Lieferschwierigkeiten zu begegnen. Jetzt kostet jeder Artikel auf Lager durch die hohen Zinsen zusätzlich an Liquidität.