Markus Nachtmann, seit 2021 bei der Frauenthal Handel tätig und davor langjähriger BWT-Mann, verlässt die Gruppe mit Ende des Jahres. Die wirtschaftlich herausfordernde Marktsituation mache es notwendig, den Fokus auf das Kerngeschäft und die Kostenstruktur zu legen, wie Frauenthal in einer Aussendung informiert. Vor diesem Hintergrund habe man entschieden, das Business Development nicht weiter in einem eigenen Bereich zu organisieren.



Nachtmann hat neben anderen Projekten zuletzt den Bad & Energie Service Kundendienst restrukturiert und an einen externen Partner übergeben. Er war ebenso maßgeblich an der Konzeption der neuen Apps und Webshops tätig und mitverantwortlich für noch kommende Applikationen in der digitalen Frauenthal Business Plattform. Mit seinem Marketing-Team habe Nachtmann zudem mit der Frauenthal Expo 2024 einen „großartigen Beitrag zum Unternehmenserfolg geleistet", wie das Unternehmen lobt. Außerdem habe Nachtmann für Rahmenbedingungen gesorgt, in denen Patrick Lenhart als neuer 1a-Geschäftsführer die Verbundgruppe neu ausrichten konnte.



Bei der Frauenthal Handel Gruppe betont man, die Entscheidung im besten beiderseitigen Einvernehmen getroffen zu haben, nach geordneter Übergabe ab nun getrennte Wege zu gehen und dankt Nachtmann für seinen Beitrag in den letzten Jahren.