Den Mehrwert der Branchenfachmesse betont auch Markus Nachtmann, Leitung Business Development und Marketing bei Frauenthal. Für ihn spielt neben dem breiten Lösungsangebot der sogenannte „Frauenthal-Bonus" eine wichtige Rolle: Die Fachleute auf Besucher*innen- wie auch Ausstellerseite seien auf der Expo unter sich, „der Konsument ist keine Zielgruppe" und „so ist jedes Gespräch ein Fachgespräch".

Die Frauenthal Expo war als All-inklusive-Veranstaltung angelegt. Transfer, Hotel, Eintritt, Verpflegung, Parkplatz & Co. waren gratis und von Frauenthal für Besucher*innen organisiert. Das Rahmenprogramm der Messe wurde 2024 ebenfalls ausgebaut: Der Expo Talk, moderiert von Science Buster Martin Moder lieferte am Mittwochabend spannende Einblicke zur Energiewende und Tipps zur Umsetzung des Erneuerbare Wärme-Pakets 2024.



Das EWP 2024, das 1,25 Mrd. Euro für Betriebe, Gemeinden und Private in die Branche spült, wurde außerdem in zwei Vorträgen von Experten der KPC, Kommunalkredit Public Consulting (der vom Ministerium eingesetzten Förderstelle) vorgestellt. Am zusätzlich eingerichteten Infostand erhielten Fachkräfte individuelle Förder-Auskunft zu den Vorhaben ihrer Kund*innen.

>> Was das Frauenthal-Management zur aktuellen Marktdynamik zu sagen hatte, lesen Sie hier.