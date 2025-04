Österreichs Unternehmen müssen im dritten Rezessionsjahr weiterhin durch wirtschaftlichen Turbulenzen tauchen. Nur 43 Prozent der heimischen Betriebe bewerten ihre Geschäftslage im März mit „sehr gut“ oder „gut“ – das sind um sieben Prozentpunkte weniger als im März 2024. Ein schlechteres Ergebnis gab es im Rahmen der Austrian-Business-Check-Umfrage* des KSV1870 nur zu Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020. Als Hauptgrund der Misere wird das insgesamt hohe Kostenniveau angesehen. Zudem sind die Betriebe auch für das Jahr 2025 skeptisch – gerade einmal 19 Prozent erwarten eine wirtschaftliche Verbesserung ihrer Geschäftslage. Weiters hatten die in den vergangenen drei Jahren in Anspruch genommenen Förderungen nur bei jedem fünften Betrieb eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäftsergebnis.

Laut der Umfrage stufen gerade einmal 43 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage positiv ein. Dabei zeigen sich teils gravierende branchenspezifische und regionale Unterschiede. Der Dienstleistungssektor weist mit 49 Prozent noch das beste Ergebnis auf, der Handel (29 Prozent) befindet sich hingegen anhaltend im Krisenmodus. Darüber hinaus zeigt die Geschäftslage in der Industrie (32 Prozent) deutlich nach unten – gegenüber dem Vorjahr steht ein Minus von 24 Prozentpunkten zu Buche. „Das hohe Maß an Bürokratie setzt der heimischen Industrie ganz besonders zu. In Kombination mit den hohen Kosten, der Inflation und internationalen handelspolitischen Risiken ist das ein Mix, der das Leben der Industriebetriebe massiv erschwert“, so José Vybiral, CEO der KSV1870 Holding AG.

