Robert Just ist 2015 von Hilti zur Frauenthal gekommen. Sein Einstieg war im Brand Management der SHT. In der Folge hat er Einkauf, Produkt- und Category-Management bei der Frauenthal Handel übernommen, ehe er 2019 wieder Geschäftsführer der SHT wurde. In den letzten drei Jahren trug er die - dank Corona besonders herausfordernde - Verantwortung für die gesamte Supply Chain der Gruppe. Obwohl er bei der SHT begonnen hat und dort auch Geschäftsführer war, ist ihm die Mehrmarkenstrategie der Frauenthal ein Anliegen: "Mir wird hausintern ohnehin nachgesagt, ein 'Zentralist' zu sein", so Just, der sich auch in der Vergangenheit nicht als SHT-Mann gesehen hat. Als CSO (Chief Sales Officer) und COO (Chief Operating Officer) hat er die Verantwortung für das Tagesgeschäft, und damit auch für die gelebte Mehrmarkenstrategie.

Erika Hochrieser bekleidete in der Frauenthal Holding seit ihrem Einstieg 2004 mehrere Funktionen, die sie zum Teil noch immer ausübt: Vom Head of Controlling über die Geschäftsführung mehrere Tochtergesellschaften bis zur Investor-Relations-Officerin. Seit 2018 ist sie CFO des Mutterkonzerns und seit Anfang 2020 auch für die Finanzen der Frauenthal Handel verantwortlich. Bisher wirkte sie als Verantwortliche für Personal, Recht und Finanzen mehr intern, während die operativ tätigen Führungskräfte der Gruppe zum Markt hin sichtbarer wahren. Mit der Neustrukturierung des Vorstands ändert sich das: "Wir werden uns in Zukunft öfter sehen", sagt Hochrieser bei einem Pressegespräch, zu dem sie und Robert Just zur Vorstellung der neuen Struktur in die Frauenthal-Zentrale eingeladen hatten.

Alle Entscheidungen des Vorstands treffen Erika Hochrieser und Robert Just in Zukunft gemeinsam. Da keiner von beiden die Funktion des CEOs innehat, dessen Stimme bei unterschiedlichen Meinungen den Unterschied ausmacht, kommt in Zukunft dem Aufsichtsrat bzw. dem Mutterkonzern höheres Gewicht zu: Bei Stimmengleichheit im Großhandels-Vorstand fällt die Entscheidung in Zukunft eine Etage höher.