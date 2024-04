Mit Kemper gewinnt Wibutler neben Bega, Eltako, Oventrop und Viessmann Climate Solutions nun seinen fünften Gesellschafter. Das Unternehmen aus Olpe will dazu beitragen, die herstellerunabhängige IoT-Plattform zu etablieren. Während Kemper für Planung und Auslegung von Trinkwasserinstallationen mit Dendrit Studio bereits eine Software-Lösung anbietet, gehe man „für eine optimale Kundenunterstützung auch in der Phase des Betriebs" mit Wibutler jetzt den nächsten Schritt in Richtung Zukunft, wie Michael Rehse, Geschäftsführer Guss- und Gebäudetechnik bei Kemper, erklärt.



