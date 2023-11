Welche Bedeutung hat die neue Förderung für Gebäudeautomation, die es in der Form ja erstmalig gibt, für Loxone?



Rüdiger Keinberger: Es hat eine große Bedeutung! Erstmalig wird ein Thema adressiert, wo wir global gesehen den größten Hebel für Energieeinsparung haben. Bisher wurden beispielsweise Elektroautos stark gefördert, ohne Zweifel zu Recht: Aber Gebäude sind für mehr als ein Drittel des globalen CO 2 -Fußabdrucks verantwortlich. Wir brauchen hier Lösungen, die intelligent sind. Ein einfacher erster Schritt in die richtige Richtung ist die Präsenzerkennung: Würden wir in allen Gebäuden nur dann heizen, kühlen und beleuchten, wenn Menschen anwesend sind, hätten wir mit einem Schlag 40 Prozent weniger Energieverbrauch im Gebäude! Das ist mehr, als mit der Elektromobilität insgesamt an Energie eingespart werden kann. Mit der neuen Förderung für Gebäudeautomation gibt die Politik das Signal, dass sie das grundsätzlich verstanden haben.



>> Lesen Sie auch: KI in der Gebäudeautomation: Wie Technologie Gebäude intelligent macht

Jetzt wird im ersten Schritt die Gebäudeautomation ausschließlich in Dienstleistungsgebäuden, also in gewerblich und öffentlich genutzten Immobilien gefördert. Wie hoch ist der Gewerbe-Anteil bei Loxone, im Vergleich zu dem auf Wohnhäuser fokussierten „Smart Home“-Lösungen?



Keinberger: Etwa bei 20 Prozent des Umsatzes, wobei wir erst seit vier Jahren Gewerbelösungen anbieten. Wir haben in den ersten 10 Jahren uns vollständig auf das Smart Home konzentriert, ehe wir das ausgeweitet haben. Technisch ist es ident, Gebäude funktionieren grundsätzlich immer gleich. Es geht um Raumkonditionierung und die entsprechende Sensorik, die die Aktoren ansteuern: Das ist egal, ob es ein Einfamilienhaus oder ein Großraumbüro mit 500 Leuten ist. Wie gesagt, der Umsatzanteil ist noch relativ gering, aber durch Energiekrise und Kostensteigerungen ist das Interesse sprunghaft gestiegen.



Wodurch unterscheidet sich der Gewerbebereich vom Privatkund*innen?



Keinberger: In der Wirtschaft zählen Daten, Fakten und Amortisationsrechnungen. Darum hat sich die Art der Marktbearbeitung in den letzten eineinhalb Jahren ziemlich umgedreht: Von potenziellen Kunden, bei denen wir bisher selbst angeklopft haben, werden wir jetzt aktiv angefragt. Wir können nachweisen, dass die Amortisationszeit mit unserer Gebäudeautomation oftmals bei unter einem halben Jahr liegt.



Können Sie Beispiele für umgesetzte Projekte nennen?



Keinberger: Unser „Proof of Concept” in Österreich ist sicherlich der Spar. Bei Supermärkten geht es nicht zuletzt wegen der Kühlleistung um hohen Energieeinsatz und große Einsparpotenziale. Spar hat schon seit Jahren das Thema Energiemanagement als wichtig erkannt. Wir durften in fünf Testmärkten zeigen, was mit der Loxone Lösung möglich ist. Ab 1. Jänner 2024 werden sämtliche Neu- und Umbauten in Österreich mit einem Miniserver betrieben – und zwar für die Bereiche Heizen, Kühlen, Lüften, Beleuchten, Beschatten und alles, was dazu gehört.