Einige für die Sanitärbranche wichtige Normen in jüngster Zeit ein "Update" erhalten oder befinden sich aktuell in Überarbeitung. Geberit informiert daher Installateur*innen und Planer*innen an drei Abenden über neue normative Vorgaben sowie dazu passende Produktlösungen. Die Kompakt-Veranstaltungen beginnen um 17 Uhr und enden um circa 19 Uhr mit einer Diskussionsrunde und anschließendem Get-together.



Friedrich Singer, Manfred Priesching, beide Produktmanager Rohrleitungssysteme bei Geberit sowie Harald Hofko, Produktmanager Abwassersysteme und Schulungsleiter, stellen Ihre Expertise in Fachvorträgen zur Verfügung. Thematisch stehen die Trinkwasserhygiene (ÖNORM B 2531, ÖNORM B 1921), Rohrleitungsinstallation (ÖNORM H 5155) und Abwasserdimensionierung und -planung (ÖNORM B 2501) auf der Agenda.