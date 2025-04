Die Heizma Gruppe setzt ihren Expansionskurs fort und bestellt Hans Georg Einwagner (38) zum kaufmännischen Geschäftsführer des Standorts Heizma Nord für Oberösterreich und Salzburg. Unter seiner Führung soll sich der Installationsbetrieb zum führenden Lösungsanbieter für Wärmepumpen, PV-Anlagen mit Stromspeichern und Energiemanagement in den beiden Bundesländern entwickeln.

„Hans Georg ist die ideale Besetzung für das Management unseres Standorts Heizma Nord. Er bringt langjährige Branchenerfahrung sowie das exakt passende Vertriebs-Knowhow mit und teilt unsere Überzeugung, dass Wandel nicht nur eine technische Herausforderung, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung ist“, betont Heizma Mitgründer Michael Kowatschew.



Einwagner ist gebürtiger Oberösterreicher, Absolvent der HTL Steyr und Master of Science der Donauuniversität Krems mit Spezialisierung auf Marketing & Sales. Er bringt knapp 14 Jahre internationale Management-Erfahrung beim Industrieunternehmen Fronius – inklusive Geschäftsführungsfunktion in Australien – mit. Weitere berufliche Stationen mit Vertriebsverantwortung führten ihn zu SKE Engineering, Schletter Group und neoom. Bei Heizma Nord soll Einwagner die Montage-Teams aufbauen und leitet sämtliche Vertriebsaktivitäten und Messeauftritte. Mit der Führung von Heizma Ost mit Standorten in Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland ist Lukas Huber betraut, Bruno Manda leitet Heizma Süd und damit Standorte in Kärnten, Steiermark und dem südlichen Burgenland.

