Die vor einem Jahr gegründete Heizma Group entwickelt sich weiter – vom Wärmepumpenspezialisten in Richtung Gesamtanbieter zur Elektrifizierung des Einfamilienhauses. Der erste Schritt ist mit der Übernahme von Meo Energy unter der Leitung von Peter Käfer getan. Das 2014 gegründete Unternehmen hatte im Dezember 2024 Insolvenz angemeldet und einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Grazer Landesgericht gestellt.

Neben dem Verkauf und der Installation von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen erweitert Heizma sein Angebot so um ein Gerät für Energiemanagement und Softwarelösungen, die Haushalten noch mehr Effizienz beim Energieeinsatz und somit Kosteneinsparungen ermöglichen. Die IoT-Plattform von Meo Energy ist im Moment bei privaten, gewerblichen und öffentlichen Anwendern vorwiegend in Österreich, der Schweiz und in Italien im Einsatz.

„Mit der Integration von Meo Energy können wir unseren Kunden nun ein voll vernetztes, intelligentes Energiesystem bieten, das nicht nur die Energiewende vorantreibt, sondern auch Haushaltsbudgets entlastet“, erklärt Michael Kowatschew. Damit gehe man weiter über das bisherige Geschäftsfeld von Heizma heraus, so der Geschäftsführer der Gruppe.

