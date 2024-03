Derzeit ist der Großhandel in Österreich generell in Wartepositionen, sagt Gesellschafter Michael Holter: "Unsere Läger sind bestens bestückt, die gängigsten Produkte prompt verfügbar, die Installateure schreiben viele Angebote, wir sind bereit, dass daraus auch Aufträge werden." Kaufzurückhaltung und Neubauflaute machen die Marktlage nicht einfach. Die Ausgangssituation am Großhandelsmarkt hat sich in den letzten Jahren stark verändert: Zwei große Konzerne und das Familienunternehmen Holter machen zusammen 80 Prozent des Marktes aus. "Vor 20 Jahren, als ich ins Familienunternehmen eingetreten bin, hätte ich noch 32 namhafte Marktbegleiter nennen können", erinnert sich Holter. Die aktuelle Situation werde auf absehbare Zeit auch so bleiben, daher gelte es für Holter, seine aktuelle Marktposition zu festigen und bestehende Stärken wie die Servicedienstleistungen, Beratungen und Planungsangebote zu stärken.

Doch als Geschäftsführer denkt Steinbrecher schon über die aktuelle Situation hinaus und entwickelt mit dem Team Strategien für den zukünftigen Markt. Hier sieht er große Veränderungen auf die Branche zukommen: "Auch nach der Neubauflaute wird der Einfamilienhaus-Neubau nicht mehr so zurückkommen, wie wir es gewohnt waren. Die Sanierung, das Mehrfamilienhaus, der Ausbau bestehender Gebäude wird auch in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Flächenversiegelung an Bedeutung gewinnen.