Umbruch im Großhandel: Während die Frauenthal Expo in Wien und die Rexel Expo in Wels den Markt für 2024 sondieren, trennt sich Holter von seinem Geschäftsführer. Bernhard Karlsberger, nach vielen Jahren bei Hansa erst 2022 zum Welser Grohändler gewechselt, und Holter gehen ab sofort getrennte Wege, wie Holter in einer Erklärung verlautbaren ließ.

Bernhard Karlsberger war nach ersten beruflichen Schritten bei Keuco von 2001 bis 2022 das Gesicht des Armaturenherstellers Hansa in Österreich. Ab April 2022 wechselte er zuerst als Ressortleiter Strategischer Einkauf zu Holter und war ab Jänner 2023 gemeinsam mit Markus Steinbrecher operativer Geschäftsführer.



Die Trennung erfolgte aufgrund von "unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens". Markus Steinbrecher übernimmt ab sofort die alleinige Geschäftsführung. Steinbrecher ist seit über 20 Jahren bei Holter. Ab 2017 war er Ressortleiter für Finanzen, seit 2023 leitet er als Geschäftsführer für Logistik und Finanzen die Geschicke des Unternehmens.



"Mit ihm setzen wir auf einen erfahrenen Teamplayer", so der Familienbetrieb, der zuletzt für Übernahmegerüchte gesorgt hatte. Im letzten Jahr war in Wels auch unterhalb der Geschäftsführungsebene ein reges Kommen und Gehen in den Führungsetagen zu verzeichnen gewesen: Die Trennung von Hans Peter Kroiss, die Rückkehr von Reinhard Reder und die Installierung einer neuen Marketing-Spitze ließen ebenfalls auf Unruhe im Unternehmen schließen.