Der gelernte Elektroinstallateur Walter Unterholzer ist seit 2005 bei Hoval tätig. Der 45-Jährige verfügt als Elektromeister und Inhaber des Kältefachausweises über breites technisches Know-how. Dieses konnte er in seinen bisherigen Tätigkeiten als technischer Entwickler im Kundendienst, als Länderexperte für Wärmepumpen und in der Ausbildung neuer Teammitglieder unter Beweis stellen.



Unterholzer begleitet spezifische Kundenprojekte in seiner neuen Funktion als Technischer Projektleiter durch alle Phasen - von der Konzeption über die Detailplanung bis hin zur Übergabe an den Kundendienst. In seiner bisherigen Tätigkeit arbeitete Unterholzer eng mit der Qualitätssicherung und der Entwicklung am Hoval-Stammsitz in Vaduz (Liechtenstein) zusammen. Zudem begleitete und entwickelte er Prototypen bis zur Marktreife.

>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier, bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!

Christian Hofer, Geschäftsführer von Hoval in Österreich, freut sich darüber, das Verkaufsteam mit Unterholzer zu verstärken: „Für seine neue Position bringt er nicht nur ein breites Fachwissen, sondern auch den erforderlichen Blick für Kundenbedürfnisse und ihre Machbarkeit in der Umsetzung mit, was besonders bei großen und technisch komplexen Projekten ein entscheidender Erfolgsfaktor ist.“