Vor 25 Jahren gründete Rudi Rattenberger gemeinsam mit seinen Wegbegleitern "Holz die Sonne ins Haus". Seither ist die Partnerschaft aus Installationsunternehmen, die die Energiewende in den Mittelpunkt stellen, auf 88 Mitgliedsbetriebe mit über 100 Standorten in ganz Österreich angewachsen. Die HSH-Installatöre sind mittlerweile ein relevanter wirtschaftlicher Faktor geworden: Das Einkaufsvolumen bei den Lieferanten ist 2022 erstmals auf über 100 MIo. Euro angewachsen. Das wurde bei den HSH-Unternehmertagen in dieser Woche in Pörtschach am Wörthersee gebührend gefeiert. Doch feiern war nicht das einzige, was die umtriebige Gemeinschaft tat: Bei der Beiratssitzung am 24. August gaben die HSH-Installatöre grünes Licht für das bisher vielleicht ehrgeizigste Projekt, nämlich den Schritt nach Deutschland.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!