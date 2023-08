Angesichts der allgemeinen Versorgungsunsicherheit nehmen auch die Investitionen in fossile Energien aktuell zu. Insgesamt werden jährlich fast 1 Billion US-Dollar in fossile Energien investiert. Bis Ende 2023 ist auch hier eine Steigerung zu erwarten, wenn auch nur um 6 Prozent.

Etwa die Hälfte dieser Investitionen fließt in die Förderung von Öl und Gas. Investitionen in Kohle sind zwar in vielen Ländern rückläufig, doch trieb China mit der Neugenehmigung von Kohlekraftwerken die Investitionen seit 2016 auf einen neuen Höchstwert. Die Schere zwischen den Investitionen in fossile und erneuerbare Energien geht dennoch immer weiter auseinander. Lag das Verhältnis vor fünf Jahren noch bei 1:1, so liegt es derzeit bei 1:1,7.

Die IEA ortet dennoch einen weiteren Handlungsbedarf zu Gunsten nachhaltiger Energiequellen. Die drohendende Klimakatastrophe und Versorgungsunsicherheiten sollten Grund genug sein, so das Fazit der Studie, nur noch die allernotwendigsten finanziellen Mittel für den Einsatz fossiler Energie zu verwenden. Die Verbraucher:innen sind bereit dafür: Insbesondere die Bereitschaft zum Umstieg auf Elektromobilität und Wärmepumpen ist hoch. Alleine in Europa ist der Wärmepumpenabsatz 2022 um fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.