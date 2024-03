Der Vorstand von Villeroy & Boch bleibt personell unverändert unter Führung der Vorstandsvorsitzenden Gabi Schupp , bisher CEO von Ideal Standard, führt das Geschäft von Ideal Standard weiter und berichtet an Schupp. Das kombinierte Unternehmen will auch zukünftig an seinen etablierten Marken festhalten. Ideal Standard wird alsin die Unternehmensorganisation integriert. Mettlach bleibt Hauptsitz des Konzerns, während Ideal Standard weiterhin aus Brüssel geführt wird.