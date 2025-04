In einem Bahnhof übernachten und frühstücken? Was ungewöhnlich klingt, ist im pfälzischen Dahn-Reichenbach möglich. Seit 2023 empfängt das Design-Hotel Ferienbahnhof Reichenbach hier seine Gäste. Der Name ist Programm: Das Hotel ist der Nachbau eines Bahnhofsgebäudes. Im Foyer steht auf einem beleuchteten Gleisbett ein richtiger Zug, in dem Frühstück serviert wird. Es handelt sich um einen sogenannten Esslinger – ein Modell, das in den 50er Jahren von der Maschinenfabrik Esslinger gefertigt wurde und heute Oldtimer-Status hat.

Auch darüber hinaus bietet das Hotel 20 Zimmer mit Dusche und WC sowie Inneneinrichtung im industriellen Stil mit Holz- und Metallelementen, ein gläserner Lift und eine Zirbensauna mit Ruhebereich. Zur Anlage gehören weiterhin drei Ferienwaggons und das Restaurant „Altes Bahnhöf’l“. Für ein gutes Raumklima und einwandfreies Trinkwasser sorgen die Fußbodenheizung Uponor Klett und Mehrschichtverbundrohre Uponor Unipipe Plus. Hinzu kommt die Umgebung: Reichenbach liegt in der Wanderregion Dahner Felsenland, im Landkreis Südwestpfalz.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!