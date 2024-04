Das Thema Heizungstausch und Gasausstieg hat mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine neue Dringlichkeit bekommen. Während in Deutschland das Gebäudeenergiegesetz (GEG) angepasst wurde, gilt in Österreich das Erneuerbare-Wärme-Paket (EWP), das auf großzügige Förderungen statt Verbote setzt. Ungeachtet der nationalen gesetzlichen Vorgaben, legt die EU-Gebäuderichtlinie (EBPD) jedenfalls fest, dass es in der Union ab 2040 keine mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkessel mehr geben soll.



Die Alternativen zum fossilen Heizen umfassen den Anschluss an ein Wärmenetz, die Installation eines erneuerbaren Heizsystems (Biomasse, Wärmepumpe, Solarthermie & Co.) oder das Heizen mit grünem Gas, wenn es denn ausreichend vorhanden ist. In Österreich hatte die Wärmepumpe 2023 den höchsten Marktanteil an installierten Heizungssystemen.



Sollte dieser Trend weiter anhalten, wirkt er in Folge begünstigend auf die Entscheidung für eine Fußbodenheizung. Denn der Effizienzunterschied zwischen Fußbodenheizung und Radiatoren ist sowohl bei Wärmepumpen als auch bei einem Anschluss an ein Nahwärmenetz höher als bei anderen Wärmeerzeugersystemen. Wärmepumpen profitieren von den niedrigeren Vorlauftemperaturen, die bei Modernisierungen einerseits durch die Absenkung der Heizlast, andererseits durch die vergrößerte Heizfläche bei Fußbodenheizsystemen im Vergleich zu Heizkörpern erzielt werden. Bei einem Anschluss an ein Nahwärmenetz wirken die niedrigen Rücklauftemperaturen bei Fußbodenheizungen begünstigend.