Die feierliche Angelobung von Gustav Spener als Präsident der Kammer der Ziviltechniker*innen für Steiermark und Kärnten durch den steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler fand am 12. August in der Grazer Burg statt. Spener, Ziviltechniker für Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen, wurde im Juni für die Funktionsperiode der kommenden vier Jahre erneut zum Präsidenten gewählt und vertritt im Team mit Kolleg*innen die Interessen von rund über 1.200 Architekt*innen und Zivilingenieur*innen in der Steiermark und Kärnten.



Spener studierte an der TU Graz und an der University of Sydney. Im Jahr 2002 übernahm er die Leitung des seit über 40 Jahren bestehenden ZT-Büros Spener. Seit 2006 engagiert er sich als ehrenamtlicher Funktionär der ZT Kammer und wurde am 22. Februar 2021 erstmals zum Präsidenten gewählt. Als Mitglied des Kammervorstandes der ZT Länderkammer Steiermark und Kärnten und der ZT Bundeskammer sowie in seiner Funktion als Vorsitzender und Mitglied zahlreicher Ausschüsse, Fach- und Arbeitsgruppen zeichnet er für Projekte im Bereich der Digitalisierung, Wettbewerbe oder Auftragsvergaben sowie für die österreichweite Öffentlichkeitsarbeits-Kampagne „Beste Vergabe“ verantwortlich.