Mit der Firma Kessel hat der Verband der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) erst kürzlich sein 30. Mitglied im Verband begrüßt. Kessel ist ein Anbieter hochwertiger Entwässerungslösungen. Ganz nach dem Motto "Sicherheit schaffen, wo Wasser fließt" entwickelt das Unternehmen seit 1963 Lösungen, um Wasser abzuleiten, Abwasser zu behandeln und vor Rückstau zu schützen.



Innerhalb von vier Jahren ist der VIZ damit um fast zehn neue Mitglieder gewachsen. 2023 sind auch Kronoterm Wärmepumpen Austria und Judo dem Verbandes, beigetreten.



Die intensive Zusammenarbeit und die daraus resultierenden Schwerpunkte, seien der richtige Weg, so Obmann Alexander Sollböck, in einem ersten Statement. Mit der Kessel AG wolle der VIZ seine Themenführerschaft im HKLS-Segment weiter ausbauen.