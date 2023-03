Was hat die EU-Taxonomie, also das europäische Klassifizierungssystem für nachhaltige Investitionen, mit Immobilien zu tun? Sehr viel! „Nachhaltige, energieeffiziente Gebäude schützen unser Klima und sind ein wichtiger Wirtschafts- und Jobmotor. Das Umlenken von Kapitalströmen in grüne Immobilien ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in ein klimaneutrales Österreich“, erklärt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Zur Unterstützung bei der Umsetzung der Taxonomie-Anforderungen hat klimaaktiv nun praxisorientierte Erläuterungen zum Nachweisweg entlang der relevanten Kriterien entwickelt. Dieser bezieht sich vorwiegend auf Klimaschutz als das erste der insgesamt sechs Umweltziele, welche die EU-Taxonomie beinhaltet. Das Dokument ist eine Konformitätsbeschreibung und steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.