In den Eröffnungsworten wiesen Parlamentsdirektor Dossi und Bundesratspräsident Günter Kovac darauf hin, dass bereits in der Planung zur Generalsanierung des Parlamentsgebäudes ein breiter Konsens erzielt wurde, dass hier auch ein Leuchtturmprojekt zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit umgesetzt werden sollte. Die Sanierung entsprach daher den Nachhaltigkeitskriterien des "klimaaktiv"-Gebäudestandards des Klimaschutzministeriums sowie der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB).

>> Lesen Sie auch: Volksschule Kundl erhält klimaaktiv Gold

Er freue sich, dass es in enger Zusammenarbeit mit allen an diesem Großprojekt Beteiligten gelungen sei, die angestrebten Ziele zu erreichen. Dabei sei es gelungen, die Ziele der technischen Ertüchtigung des Gebäudes und seiner Öffnung für die Bürger*innen mit höchsten Standards mit den strengen Kriterien der Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, so Dossi.



Das Prinzip der Nachhaltigkeit solle auch im laufenden Betrieb des Gebäudes weiter beachtet werden. Das österreichische Parlament strebe daher auch eine EMAS-Zertifizierung nach den Kriterien für das Umweltmanagement-Gütesiegel der Europäischen Union an und sei auf gutem Wege, diese noch heuer zu erreichen. Bundesratspräsident Kovacs ergänzte, dass das Parlament zudem das erste historische Gebäude sei, das eine Zertifizierung des Umweltministeriums und der ÖGNB für Nachhaltigkeit und Klimaschutz erhalte.