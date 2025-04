Für das zuletzt gelaunchte Tool zur Online-Produktauslegung hat Kiefer pünktlich zur ISH eine Erweiterung im Gepäck: So sind nun – zusätzlich zu allen luftbasierten Lösungen – auch luft-wasserbasierte Systeme wie das Kühldeckenpaneel Inducool in die Auslegung integriert. Mit dem Online-Tool gelingt die Produktauslegung in drei Schritten: Nach Eingabe der projektspezifischen Daten liefert das Programm mögliche Produktlösungen inklusive gewünschter Längen- oder Stückaufteilung, die sich nach Bedarf anpassen lassen. Der Clou: Ohne Softwareinstallation erhalten Anwender*innen abschließend eine maßgeschneiderte Auswertung und Berechnung aller Daten in einem Auslegungsdatenblatt zum Download.

Mit Michael Wnuk steht den ISH-Besucher*innen auch ein erfahrener Projektingenieur von Kiefer Klimatechnik zur Seite. Er hat maßgeblich an der Entwicklung des Online-Tools mitgewirkt und demonstriert dessen Anwendung live vor Ort. Das Fachpublikum kann dort individuelle Anwendungsfälle ausprobieren und Fragen an den Profi stellen.

Zusätzlich stellt Kiefer auch die Erweiterung seines flexiblen Bodendurchlasses Indulfloor vor. Als kompakte Fertiglösung zur schnellen Montage im Doppelboden eignet sich der Bodendurchlass zum platzsparenden Einsatz in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Das System wurde nun um eine elektrische Steuerung ergänzt.