In vielen österreichischen Büroräumen herrschen Raumluftbedingungen, die entweder zu Leistungsabfall, körperlichen Beschwerden oder Krankenständen führen. So geben 72 Prozent der Mitarbeitenden an, Symptome wie Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Reizungen der Augen oder Atemwege und trockene Augen zu verspüren. Neben den Eigenangaben der Mitarbeitenden zu deren Befinden und Beschwerden, spiegeln sich diese Probleme in den gemessenen Werten wider: Besonderes Augenmerk sollte demnach der Luftfeuchtigkeit und TVOC-Belastung geschenkt werden. Das Fazit von Robert Löcker, Geschäftsführer OETI: „Die aktive Einbindung aller Beteiligten, besonders der Büroangestellten, ist entscheidend für eine gute Luftqualität in Arbeitsräumen. Ein gesundes Raumklima fördert das Wohlbefinden und steigert die Produktivität. Bereits bei der Gebäudeplanung sollten raumklimatische Faktoren im Mittelpunkt stehen.“



>>> Wann ist eine Fensterlüftung zumutbar?



Mit der einmaligen Messung ist es nicht getan, so Löcker: „OETI und MeineRaumluft sind fest entschlossen, gemeinsam erfolgreich zur Verbesserung der Innenraumluft-Qualität und des Raumklimas beizutragen. Die Initiative PrimaBüroKlima stellte einen bedeutenden Meilenstein in dieser wegweisenden Partnerschaft dar, die Bewusstsein geschaffen und eine gesündere Arbeitsumgebung gefördert hat. Gemeinsam setzen wir Impulse für gesunde Luft in Zeiten, in denen angesichts moderner Bauweisen und der stark wachsenden Nachfrage an nachhaltigem Wohnen und Arbeiten gesunde Innenraumluft immer mehr zum Thema wird.“