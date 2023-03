Energieforum Österreich : Kostenlose Webinarreihe zum EU Green Deal

Bis 2050 will der Green Deal Europa klimaneutral machen – dabei liegt es auch an Unternehmen, nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Wie Aspekte des Green Deals als zukunftsfähige Unternehmensstrategie genutzt werden können, schlüsselt das Energieforum Österreich nun in einer Webinarserie auf.