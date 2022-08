Nicht nur die Zirkularität, sondern auch die Länge des Gebäudelebenszyklus ist von Bedeutung – welche Rolle spielt die Klimaresilienz für die Kreislaufwirtschaft?

Robbi: Der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und der weitestgehende Einsatz von Sekundärmaterialien, die Senkung der Energiekosten und des Zeitaufwandes in der Errichtung von Immobilien sind nur der Anfang. Ein Gebäude, das heute gebaut wird, muss darauf ausgelegt werden, sich zukünftigen Anforderungen flexibel anpassen zu können. Sonst sind die neuen Herausforderungen, vor denen wir in Kürze stehen werden, wieder der Ausgangspunkt für umfassende Anpassungen und wir fangen sozusagen wieder bei „Null“ an. Ziel muss sein, jetzt und in Zukunft so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu bauen und nachzurüsten.



Die Länge des Lebenszyklus ist also von enormer Bedeutung für ein Wirtschaftssystem, welches mit Rohstoffressourcen aller Art sorgsam umgehen will. Entscheidend dafür sind die Nutzungsflexibilität und die Rückbaufähigkeit von Gebäuden. Klimaresilienz zielt hingegen nicht auf die Vermeidung von Klimaschäden ab, sondern auf die Abmilderung extremer Ereignisse, wie Starkregen, Dürre, Hitze und Kälte. Klimaresiliente Gebäude weisen also die Fähigkeit auf, anhaltend hohe Lebensqualität und Performance auch in extremen klimatischen Situationen zu bieten. Themen wie Bauwerksbegrünung, Versickerungsfähigkeiten, Verschattung, Offenheit in der Gestaltung hinsichtlich Luftaustausch und thermische Speicherfähigkeit der Baumassen sind hierzu von Bedeutung.



Warum kann Kreislaufwirtschaft ohne Digitalisierung nicht funktionieren?

Robbi: Sehen wir uns etwa den Planungsprozess an – hier ist es wichtig, verschiedene Varianten zu erfassen, die dann nach unterschiedlichen Kriterien bewertet und miteinander verglichen werden. Dazu braucht es intelligente Werkzeuge, wie Simulationen und digitale Gebäudemodelle. Es reicht nicht mehr, dass Bauphysiker*innen sich auf Erfahrung verlassen und eine bestimmte Fassadendämmung vorschlagen – erst durch das Durchrechnen verschiedener Optionen können optimale Entscheidungen getroffen werden. Die Aufgabe der digitalen Werkzeuge liegt also darin, innerhalb der unzähligen Gestaltungsvarianten und im komplexen Rahmen des „Prototyps Gebäude“ die besten Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.



Weiters braucht die Kreislaufwirtschaft die Digitalisierung für die Nachweisführung und Dokumentation. Dies betrifft die gesamte Logistikkette von der Gewinnung von Rohstoffen, deren Verarbeitung, bis hin zu Einsatz, Rückbau und Wiederverwertung. Nur wenn Baustoffe, Produkte und Gebäude digitale Identitäten bekommen, sind deren Herkunft und Zusammensetzung sowie die Anforderungen an eine Aufbereitung auch nachvollziehbar – der digitale Gebäudepass wird zu einer der wichtigsten Voraussetzungen der Kreislaufwirtschaft. Zukunftsfähiges Bauen ist also kein trivialer Prozess und die Möglichkeiten zur Optimierung und Steigerung der Wertschöpfung in Planen, Bauen und Betreiben mittels Digitalisierung sind noch lange nicht ausgeschöpft.



Aktuell befinden Sie sich mitten im Projekt „Digitale Grundlagen für kreislauffähiges Bauen“ – gibt es im bisherigen Projektverlauf bereits Erkenntnisse, die Sie überrascht haben

Robbi: Ein wenig überraschend war schon, dass die EU-Taxonomie zu der dominierenden Regulative wird und eine sehr erfreuliche Schubkraft in Sachen Kreislaufwirtschaft erzeugt. Es gibt jedoch noch keine skalierbaren Konzepte für den Einsatz von Sekundärprodukten. Zwar sind am Markt bereits diverse Lösungen im Bereich der Rückbaukonzepte zu finden, aber für eine echte Resonanz müsste es gelingen, diese Angebote besser zu verzahnen und insgesamt die Usability zu steigern. Große Fortschritte sind dafür in der Entwicklung von Plattformen für Gebäude- und Ressourcenpässe sowie Materialbörsen zu verzeichnen. Darüber hinaus lassen sich die Kriterien für einen Gebäudepass sehr gut um die Anforderungen einer Nachhaltigkeitsbewertung ergänzen und in einen BIM-Standard überführen.