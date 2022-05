Kostenloses Webinar zu Energiemanagement in Immobilien

Der „Green Deal“ der Europäischen Kommission hat eine moderne, ressourceneffiziente Wirtschaft als Ziel, die bis 2050 klimaneutral ist. Bis 2030 will die EU ihre Emissionen bereits um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 verringern. Unter den Maßnahmen dafür finden sich die Sanierung von Gebäuden für einen grüneren Lebensstil, ein sauberes Energiesystem sowie die Entwicklung grüner Technologien und Produkte. Der Gebäudesektor spielt dabei eine tragende Rolle, er ist in der EU für 40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Gesamtenergieverbrauch in der EU ließe sich durch die Renovierung bestehender Gebäude um 5 bis 6 Prozent verringern, die CO 2 -Emissionen um rund 5 Prozent.