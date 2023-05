Chat GPT bedeutet „Chatbot Generative Pretrained Transformer". Die Software ist eine künstliche Intelligenz, die es Benutzer*innen ermöglicht, über Texteingabe mit dem Computer menschenähnlich zu kommunizieren. Den Chatbot entwickelte das US-amerikanische Unternehmen OpenAI. Was bedeutet das nun in der Praxis? Wenn man dem Chatbot die Frage stellt: Was ist Real Estate? Sucht er aus unterschiedlichen, vorher schon analysierten Quellen Informationen zusammen und erstellt daraus einen Text. In diesem Falle ist das:



„Real Estate (auch bekannt als Immobilien) bezieht sich auf das Eigentum an Grundstücken, Gebäuden und anderen damit verbundenen Ressourcen. Es umfasst auch das Recht, auf diesen Grundstücken zu bauen oder sie anderweitig zu nutzen. Real Estate ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der sich mit dem Kauf, Verkauf, der Vermietung und der Verwaltung von Immobilien befasst. Es gibt verschiedene Arten von Immobilien, einschließlich Wohnimmobilien wie Häuser und Wohnungen, Gewerbeimmobilien wie Bürogebäude und Einzelhandelsflächen sowie Industrie- und Agrarimmobilien. Der Wert von Real Estate kann aufgrund von Faktoren wie Standort, Größe, Zustand und Nachfrage variieren.“



Sie sehen, es werden unterschiedliche Bedeutungen umfassend in einem Fließtext dargestellt. Statt also die Ergebnisse einer Google Suche als Mensch zusammenzufassen, erledigt das ChatGPT.