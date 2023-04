Auffallend ist der lange Waschtisch aus hellem Naturstein, an dem ein schmaler, bachähnliches Wasserlauf vorbeifließt. Auf dem Waschtisch sind zwei MEM-Armaturen in der Oberfläche Champagne (22kt Gold) angebracht: Der Goldton fügt sich harmonisch ein und durch die geradlinige Form wird die Klarheit der Raumgestaltung unterstrichen.



An einem kleinen Waschplatz in einer Ecknische befindet sich eine weitere MEM-Armatur in Champagne (22kt Gold). Die Sitzgelegenheit und der großzügige Spiegel bieten Raum für das tägliche Ritual der Körperpflege. Für Entspannung sorgt eine große Badewanne mit Liegefläche, neben der eine freistehende MEM-Wannenarmatur Platz findet. Hinzu kommt eine Regenbrause: Sie ist mit einer drehbaren Bodenplatte ausgestattet, die zu beiden Seiten den Blick in die Natur freigibt.