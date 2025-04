Seit dem 23. Januar 2025 können Interessierte so richtig in die Welt von Villeroy & Boch eintauchen: In der neu gestalteten Villeroy & Boch Welt inmitten der Kulisse der Alten Abtei im saarländischen Mettlach lädt das Unternehmen dazu ein, die Marke hautnah zu erleben. Dabei soll "mehr als ein Firmenmuseum" entstehen: Gemeinsam mit der Alten Abtei, dem Schloss Saareck und dem im November 2024 eröffneten Outlet ist es das Ziel, so ein überregionales Ausflugsziel zu etablieren.

Auf einer Fläche von mehr als 2.000 Quadratmetern können Gäste von abwechslungsreichen Rauminszenierungen bis hin zu faszinierenden Produktwelten und interaktiven Elementen vieles erleben. So ermöglicht die Villeroy & Boch Welt Einblick in die Produktionsabläufe, lässt die Besucher*innen in die Werkstatt eines Produktdesigners blicken und zeigt zentrale Innovationen und Designhighlights. Die Firmengeschichte und eine Ausstellung historischer Keramik dürfen dabei nicht fehlen.