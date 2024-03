Kurz vor der Europawahl im Juni 2024 hat das EU-Parlament mit dem Rat verhandelte Pläne zur neuen EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) angenommen. Und zwar mit klarer Mehrheit: Die Richtlinie wurde mit 370 zu 199 Stimmen bei 46 Enthaltungen angenommen. Nun muss sie noch der Ministerrat förmlich billigen, damit sie in Kraft treten kann. Damit setzt die EU auf einen großen Hebel, denn innerhalb der Union sind Gebäude für insgesamt 40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. 75 Prozent der Gebäude der Union gelten als energieineffizient.

Die vorgeschlagene Überarbeitung der "Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden" soll dafür sorgen, dass der Gebäudebereich in der EU bis 2030 wesentlich weniger Treibhausgasemissionen erzeugt und Energie verbraucht und zum anderen bis 2050 klimaneutral wird. Außerdem sollen mehr Gebäude mit den schlechtesten Werten renoviert werden.

Die EU nimmt auch den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen verstärkt in Angriff: Erdgas spielt in der Union die größte Rolle bei der Beheizung von Gebäuden und macht rund 39 Prozent des Energieverbrauchs für die Raumheizung in Wohngebäuden aus. Öl ist mit 11 Prozent der zweitwichtigste fossile Brennstoff für Heizzwecke, während der Anteil von Kohle bei etwa 3 Prozent liegt.