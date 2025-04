Die Familie Holter hat die Eigentumsverhältnisse am Welser Großhändler Holter neu geordnet: Damit sind Geschwister Susanne Hafner-Holter und Michael Holter ab sofort die beiden Hauptanteilseigentümer des Familienunternehmens in fünfter Generation. Die Firma Holter ist seit mehr als 150 Jahren in Familienbesitz und so werde es auch bleiben, wie Michael Holter betont: „Meine Schwester Mag. Susanne Hafner-Holter und ich haben uns gemeinsam entschlossen, den Großteil der Anteile von Jasmin Holter-Hofer zu übernehmen."

Michael Holter war von 2007 bis Ende 2023 gemeinsam mit seiner Cousine Jasmin Holter-Hofer in der Geschäftsführung der Holter-Gruppe tätig und ist seit Anfang 2024 Mitglied des Aufsichtsrates. Seine Schwester Susanne Hafner-Holter ist bereits langjähriges Mitglied des Aufsichtsrates. Sie betont, als Familienunternehmen in der Sanitär- und Heizungsbranche große Chancen zu sehen, „weil Nachhaltigkeit und Energieeffizienz unverzichtbare Bausteine unserer Zukunft sind. Unsere Branche spielt eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieser Ziele."

„Für mich ist es ein starkes Zeichen, dass die Unternehmerfamilie Holter an die Branche, das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glaubt und ihnen vertraut“, so der Geschäftsführer Markus Steinbrecher. Das 1873 gegründete Familienunternehmen beschäftigt an 25 Standorten in Österreich sowie Deutschland rund 900 Mitarbeitende.

