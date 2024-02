Nach fast zwölf Jahren als Präsident und CEO von Armacell wird Patrick Mathieu Ende März von seiner Position zurücktreten. Er soll anschließend als Non-Executive Director vom Aufsichtsrat des Herstellers von Dämmstoffen zur Anlagenisolierung sowie technischer Schäumen ernannt werden. Unter der Führung von Mathieu hat die Gruppe ihren Umsatz und Gewinn mehr als verdoppelt.

In große Fußstapfen tritt ab April 2024 alsoals Präsident und CEO zu Armacell stoßen. Musy bringt Know-how und Erfahrung in der globalen Baustoffindustrie mit. Er war seit 2015 CEO der Terreal-Gruppe , Hersteller von Lehmbauprodukten und Photovoltaiklösungen, zuvor war er 17 Jahre lang in der Aluminiumindustrie tätig.