Armacell ist Experte für flexible Dämmstoffe für die Anlagenisolierung sowie technische Schäume mit Hauptsitz in Luxemburg. Mit etwa 3.200 Mitarbeitenden und 27 Produktionsstätten in 19 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig und generierte im Jahr 2021 einen Umsatz von 677 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 117 Mio. Euro. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung Hochleistungs-Schäume für die Hightech- und Leichtbau-Industrie sowie die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation.