Condair begrüßt Maximilian Viehbacher als neuen Vertriebsmitarbeiter im Außendienst Österreich. Er wird in dieser Funktion von Tirol aus künftig die Regionen Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Kärnten betreuen. Viehbacher startete seine berufliche Laufbahn zuerst als Bankkaufmann, darauf folgte 2018 - 2021 ein duales Studium der Energie- und Umwelttechnik (Schwerpunkt Gebäude- und Versorgungstechnik) an der Berufsakademie Sachsen. Dieses schloss er 2021 mit dem Bachelor of Engineering ab. Neben seinem Studium gestaltete er in einem Planungsbüro zahlreiche Bauvorhaben im HKLS-Bereich mit. Seine Erfahrung bringt Viehbacher nun in die Konzeptionierung neuer Projekte und die Beratung bei technischen Anwendungen der Be– und Entfeuchtung ein.





