Auch Ke Kelit ist dieses Jahr an der WEBUILD Energiesparmesse Wels am Start und bringt ein neues 3-Schicht-Verbundrohr für die Deckenheizung und -kühlung, ein Komplettsystem zur Trinkwasserhygiene, eine neue Generation der Kelox-Pressfittings und mehr mit. Das Format Messe hat für Ke Kelit nach wie vor Bedeutung, die WEBUILD Energiesparmesse ist „eine optimale Plattform, um mit unseren Partnern über neue Produkte, Innovationen und Trends persönlich zu sprechen“, so Karl Egger, Geschäftsführer Ke Kelit.