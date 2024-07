Pelletheizung-Hersteller Ökofen belegt in der Kategorie Gesamtzufriedenheit den ersten Platz einer aktuellen Market-Umfrage im Bereich Holzenergie. Damit holt Familienunternehmen aus Niederkappel den „Business Excellence“ Quality Award 2024. Basis für den Award ist eine Befragung von mehr als 154 Entscheider*innen in Installations- und Sanitärbetrieben, insgesamt wurden 82 Marken bewertet.

Im Detail führt Ökofen die Branche in den Kategorien Verkaufsunterstützung sowie Nachhaltigkeit und Werbung/Marketing an. Auch in den Bereichen Weiterempfehlung, Lieferfähigkeit, Reklamations- und Retourabwicklung sowie Profitabilität konnte das Unternehmen laut Umfrage punkten. In der Hauptkategorie „Prozessqualität“ holt Ökofen insgesamt Rang zwei, auch im Teilbereich „Preisgestaltung“ und Preisniveau ist Ökofen unter den Top-Zweien zu finden. In Kombination macht dieses Ergebnis Ökofen zur von den Befragten am meisten weiterempfohlenen Marke am Markt.

„Wir sind stolz, mit unseren erneuerbaren Heizsystemen Gewinner des heurigen Business Excellence Award zu sein. Mit Platz eins in der Gesamtwertung und in der Kategorie Verkaufsunterstützung sind wir bei den Verbraucher*innen und Installateur*innen eine der beliebtesten Marken in unserem Marktsegment", freut sich Stefan Ortner, Geschäftsführer von Ökofen über die Anerkennung der Fachpartner“.