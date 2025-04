Martin Zagler, Geschäftsführer von Soluto, will damit das weitere Wachstum des Unternehmens finanzieren: „Wir wachsen relativ schnell, seit der Gründung 2017 ist unser Jahresumsatz von unter 2 Mio. Euro auf zuletzt 30 Mio. Euro gewachsen. Und wir wollen weiterwachsen, aktuell steht vor allem der Schritt nach Deutschland an."

Die Anleihe wird unter dem Slogan "Sanierung neu gedacht" ausgegeben. Für KMUs ist dieser Schritt ungewöhnlich, das Instrument des Nachrangdarlehens ist auch noch relativ neu. Um so eine Anleihe ausgeben zu können, muss das Unternehmen auch eine Due-Diligence-Prüfung machen. Zagler: „Wir haben das in wenigen Tagen abgeschlossen, weil wir die nötigen Instrumente von einer monatlichen Liquiditätsplanung bis zur 6-Jahres-Planung ohnehin in Verwendung haben. Viele KMUs sind da nicht so fit, die wären dazu wohl kaum in der Lage."

Dass diese Form der Finanzierung über den Kapitalmarkt jetzt endlich auch in Europa und für KMUs möglich ist, sieht Zagler als große Chance: Das Fehlen entsprechender Instrumente sei bisher ein Hemmschuh für das Wirtschaftswachstum gewesen. „Wenn man eine Größe erreicht hat, wie wir sie jetzt haben, ist die Wachstumsfinanzierung nur über Banken schwierig. Die halten derzeit bei Basel 17 oder so und können KMUs wie uns kaum mehr finanzieren", so Zagler. Das Geld ist aber vorhanden: In Österreich liegen 320 Mrd. Euro auf den Sparbüchern, anstatt die Wirtschaft anzukurbeln und Wachstum zu ermöglichen. Das könne sich mit solchen Anleihen ändern, ist Zagler überzeugt.

>>> Übernahme: Was Benedikt Binder-Krieglstein und Gernot Krausz mit der TVG vorhaben

Wachstum kostet aber auch Geld: „Wir haben einen positiven Cashflow, aber wir wollen für das Wachstum einen Finanzierungsmix haben. Da ist zusätzlich zum Eigenkapital und den Banken die Anleihe ein gutes drittes Standbein."