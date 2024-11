Die TVG ist seit den 1970ern führender Importeur von Hitachi-Klimageräten in Österreich mit Standorten in Wien, Linz und Graz. Rund um die Produkte hat sich das Unternehmen auch mit der Planung, der Montage und dem Service für Klimaanlagen etabliert. Dieses zukunftsträchtige Geschäft alleine spricht schon für das Unternehmen, es soll nun wieder mehr Dynamik bekommen. Besonders angetan hat den neuen Eigentümern aber die TVG Drystar.

Die Drystar konzentrierte sich auf Entfeuchtung und Schadenssanierung, fristete aber in der TVG ein der Klimasparte untergeordnetes Dasein. Zu Unrecht, findet Binder-Krieglstein: „Es gibt niemanden in Österreich, der eine bessere und persönlichere Dienstleistung in dem Bereich abliefert als Drystar.“ In der neuen Unternehmensstruktur steht die Drystar in Zukunft selbstständig und gleichberechtigt neben der TVG.

Wie überzeugt man von dem Fokus auf die Sanierung ist, zeigen auch die getätigten Investitionen: Mit 700 zusätzlichen Entfeuchtungsgeräten hat sich der Maschinenpark mehr als verdoppelt, dazu wird der Personalstand aufgestockt.